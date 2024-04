Tromsø 2 tok ledelsen ved Ba etter elleve minutter, og Tromsø 2 doblet ledelsen da Isak Adolfsen satte inn 2-0. Sju minutter senere la Ba på til 3-0 for Tromsø 2, og Adolfsen økte ledelsen da han satte inn 4-0 etter 26 minutters spill. Seks minutter senere var hattricket et faktum for Ba. Etter halvspilt kamp var stillingen 0-5.

Målshow etter pause

Kornelius Olaie Nordmo la på til 6-0 for Tromsø 2 noen minutter ut i andreomgangen, og Ba økte til 7-0 ni minutter etter pause. Adolfsen sikret seg hattrick da han ordnet 8-0 like etterpå, og Tromsø 2 økte ledelsen da Gabriel Colin Davidsen satte ballen i nettet etter 72 minutter. Dermed var stillingen 9-0. Kristian Brujordet gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-9 ett minutt senere. Casper Andreas Kleiva økte ledelsen for Tromsø 2 da han satte inn 10-1 to minutter før slutt, og Tromsø 2 rykket ytterligere ifra da Jørgen Bull Kristensen økte ledelsen rett etterpå. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 1-11.

Storelvas Trym Brendstuen Mauno og Kristian Brujordet fikk gult kort.

Tromsø 2 leder serien

Etter lørdagens kamp er Storelva på tolvteplass på tabellen med null poeng, mens Tromsø 2 ligger på førsteplass med tre poeng.

Ragnar Brage Dahl var dagens dommer.

I neste runde skal Storelva måle krefter med Salangen 20. april, mens Tromsø 2 møter Finnsnes samme dag.