Sondre Fjone Gautefall sendte Imås 2/Jerv 2 i ledelsen etter 28 minutters spill. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 0-1.

Dro ifra

Ivar Endal Flaten utlignet da han satte inn 1-1 etter et kvarter av andre omgang. Simen Isene Domaas sørget for at Imås 2/Jerv 2 tok ledelsen på nytt med sin scoring da det var spilt en halv time i andreomgangen, og tre minutter senere scoret Imås 2/Jerv 2 ved Haakon Kristian Daland Randgaard. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 1-3.

Klatret på tabellen

Etter tirsdagens kamp er Vegårshei på fjerdeplass på tabellen med tre poeng, mens Imås 2/Jerv 2 er nummer to med fire poeng.

Max Julian Omdal var dommer i kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Imås 2/Jerv 2 bryner seg på Trauma 8. mai, mens Vegårshei spiller neste kamp mot Øyestad 2 13. mai.