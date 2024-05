Lyngbø/Frøya tok ledelsen da Mari Lyngbø Sandvik satte inn 1-0 allerede etter sju minutters spill, men Ingeborg Olsen-Fagerbakke sørget for balanse i regnskapet da hun satte inn 1-1 etter 19 minutter. Ett minutt senere tok Austevoll ledelsen ved samme spiller, men Beqqali utlignet for Lyngbø/Frøya etter 20 minutters spill. Etter 36 minutter fullførte Olsen-Fagerbakke sitt hattrick, og rett etterpå scoret Austevoll ved Julie Bjørkelund. Noen minutter før sidebytte reduserte Beqqali til 3-4 for Lyngbø/Frøya. Etter halvspilt kamp sto det 3-4.

Lyngbø / Frøya snudde kampen

Noen minutter ut i andreomgangen utlignet Alva Hovden Kvalø for hjemmelaget, og 17-åringen sendte Lyngbø/Frøya i ledelsen på nytt da hun satte inn 5-4 etter 77 minutters spill. Fire minutter senere var hattricket et faktum for Beqqali. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 6-4.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter tirsdagens kamp er Lyngbø/Frøya nummer tre på tabellen med seks poeng, mens Austevoll er på fjerdeplass med tre poeng.

Jorge Sanchez Dieguez dømte kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Austevoll spiller neste kamp mot Vaksdal/Dale/Stanghelle 25. mai, mens Lyngbø/Frøya møter Vaksdal/Dale/Stanghelle 4. juni.