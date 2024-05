Etter kun ti minutter tok Orkla ledelsen ved Mads Sandvik, men Balder Kristoffer Brekkan sørget for balanse i Røros-regnskapet da han satte inn 1-1 ti minutter senere. Orkla tok ledelsen på nytt da Erlend Garberg Solligård satte inn 2-1 et kvarter før pause, men William Wessel Dahl utlignet til 2-2 da han satte ballen i mål rett etterpå. Røros tok ledelsen ved Sander Kornelius Brekkan noen minutter før sidebytte, men Daniel Landrø utlignet for Orkla etter 45 minutters spill. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 3-3.

Røros sikret tre poeng

B. Brekkan scoret sitt andre mål da han gjorde 4-3 da det var spilt et kvarter av andre omgang, og Dahl scoret igjen da han gjorde 5-3 åtte minutter senere. Tre minutter før slutt reduserte bortelaget ved Ole Aamo Hervik. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 5-4.

Røros' Dahl fikk gult kort. For Orkla fikk E. Solligård, Tølløv Solligård og Mohammad Farzad Asghari gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter lørdagens kamp er Røros på sjetteplass på tabellen med seks poeng, mens Orkla ligger på tredjeplass med åtte poeng.

Stian Hogstad var dommer i kampen.

29. mai er det ny kamp for Røros. Da møter de Tynset. Orkla skal måle krefter med Melhus/Gimse/Gauldal samme dag.