Dombås/Lesja/Lesjaskog tok ledelsen ved Nikoline Storhaug Hole von Rappe etter kun ni minutter, og Wigenstad scoret og doblet ledelsen for Dombås/Lesja/Lesjaskog etter 27 minutters spill. Lagene gikk i garderoben til pause på stillingen 0-2.

Dominerte etter pause

Sju minutter etter pause økte avstanden mellom lagene da Dombås/Lesja/Lesjaskog-spilleren satte inn 3-0, og samme spiller gjorde hattrick tre minutter senere. Julie Skotte økte til 5-0 for Dombås/Lesja/Lesjaskog etter 53 minutter, og Åshild Ekren økte ledelsen for Dombås/Lesja/Lesjaskog da hun satte inn 6-0 like etterpå. Etter 58 minutters spill scoret Å. Ekren sitt andre mål da hun gjorde 7-0, og Wigenstad scoret sitt fjerde mål i kampen da hun gjorde 8-0 fire minutter senere. Etter 80 minutter la Sofie Staurust Skaug på til 9-0 for samme lag. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 0-9.

Topper serien

Etter lørdagens kamp er Ottestad på sjuendeplass på tabellen med null poeng, mens Dombås/Lesja/Lesjaskog ligger på førsteplass med seks poeng.

Samuel Vedvik Riise var dagens dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Ottestad spiller neste kamp mot Otta/Fron/Vågå 26. mai, mens Dombås/Lesja/Lesjaskog møter Fron to dager senere.