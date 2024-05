Timinit Tsegay Gebremichel sendte Sykkylven i ledelsen fire minutter før sidebytte. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-1 til pause.

Ørskog / Stordal / Skodje hentet inn ledelsen og sikret poeng

Ingrid Sæter Søvik sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Da dommeren blåste av kampen, viste resultattavla 1-1.

Ida Kolås pådro seg gult kort.

Sykkylven topper serien

Etter mandagens kamp er Ørskog/Stordal/Skodje på andreplass på tabellen med åtte poeng, mens Sykkylven ligger på førsteplass med 13 poeng.

Bjarte Eldar Steinsbu var dommer.

Begge lag spiller sin neste kamp 20. mai. Ørskog/Stordal/Skodje skal spille mot Stranda, mens Sykkylven møter Valder/Ellingsøy/Vigra.