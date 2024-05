Sivert Gloppestad sendte Sandane 2 i føringen etter 15 minutter, og Sandane 2 doblet ledelsen da Markus Sægrov Djupvik satte inn 2-0. Stillingen sto seg til pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-2 til pause.

Bortelaget økte ledelsen

Elias Mindresunde Falck satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Sandane 2. Svelgen reduserte til 1-3 etter 60 minutters spill. Rett etterpå la en av lagets spillere på til 4-1 for Sandane 2, og Sandane 2-spilleren scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 5-1 to minutter før slutt. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 1-5.

Sandane 2 topper serien

Etter mandagens kamp ligger Svelgen på tredjeplass på tabellen med fire poeng, mens Sandane 2 er på førsteplass med tolv poeng.

Abdallah Mhd Fouad Aljenniyat dømte oppgjøret.

I neste runde skal Svelgen måle krefter med Måløy 3 20. mai. Sandane 2 møter Loen 27. mai.