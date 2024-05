Etter elleve minutters spill tok Byåsen 2 ledelsen ved Hassan, og Martin Sagvik Viken scoret og doblet ledelsen for Byåsen 2. Hassan scoret sitt andre mål da han gjorde 3-0 ti minutter senere, og etter 23 minutter var hattricket et faktum for samme spiller. Da lagene gikk til pause etter 35 minutter, var stillingen 0-4.

Måltørke etter pause

Begge lagene forsøkte det de kunne for å få ballen i mål, men kampens andre akt endte målløs. Dermed viste resultattavla 0-4 da sluttsignalet lød.

Martin Sagvik Viken pådro seg gult kort.

Kjempet seg opp til andreplass

Byåsen 2 har vunnet tre bortekamper på rad.

Etter mandagens kamp er Stjørna/HIL/Fevåg på åttendeplass på tabellen med tre poeng, mens Byåsen 2 ligger på andreplass med ni poeng.

Egil Helge Rønning var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Byåsen 2 spiller neste kamp mot Freidig 3 24. mai, mens Stjørna/HIL/Fevåg bryner seg på Freidig 3 30. mai.