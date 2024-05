Orkla 2 fikk et forsprang da Mats Hoston satte inn 1-0 etter bare fire minutter, og samme spiller fikk nettsus og doblet ledelsen for Orkla 2 ti minutter senere. Noen minutter før pause reduserte Oskar Pederstad til 1-2 for Skaun 2. Felix Kjerstad gjorde 3-1 noen minutter før sidebytte. Etter halvspilt kamp var stillingen 3-1.

Fikk marsjordre

Seme Kawoli reduserte til 2-3 etter 64 minutters spill. To minutter før slutt ble Orkla 2s Theodor Mælen Ysland utvist etter å ha fått sitt andre gule kort, og Pederstad sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 3-3 like etterpå. Ola Groven sendte Skaun 2 i ledelsen minuttet før full tid. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 3-4.

Ole Einar Bruaset fikk se det gule kortet.

Tok steg på tabellen

Etter mandagens kamp er Orkla 2 på niendeplass på tabellen med ett poeng, mens Skaun 2 er nummer fem med seks poeng.

Magnus Alstad var dommer.

Begge lag spiller sin neste kamp 23. mai. Orkla 2 skal spille mot Orkanger 2, mens Skaun 2 møter Astor 3.