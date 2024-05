Borg tok ledelsen da Elias Helgesen scoret etter bare fem minutter, men Kidus Hinsermu Taye utlignet for Åfoss åtte minutter senere. Etter 22 minutters spill tok Borg ledelsen igjen ved Dalene, og Dagur Thor Gudjonson sørget for at resultattavla viste 3-1 fem minutter før sidebytte. Dalene satte ballen i nettet og økte ledelsen fire minutter senere. Lagene gikk av banen på stillingen 1-4 til pause.

Borg så rødt

Fire minutter etter hvilen var hattricket et faktum for Borg-angriperen, og da det var spilt et kvarter av andre omgang, økte Borg ved Odd Marius Finsådal Andersen. Borg ble redusert til ti spillere da Jørgen Borgestad ble vist det røde kortet rett etterpå, men Mathias Westli økte ledelsen da han satte inn 7-1 åtte minutter før slutt. Seks minutter senere reduserte Matheo Fridlund Langkaas til 2-7 for Åfoss. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 2-7.

Borg serieleder

Etter mandagens kamp er Åfoss nummer fem på tabellen med null poeng, mens Borg er serieleder med tolv poeng.

Leon August Erteza Sletten dømte oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Åfoss måle krefter med Sauherad, mens Borg møter Seljord.