Charlottenlund tok føringen da Noah Meyer Andersen satte inn 1-0 bare noen minutter ut i første omgang, og 17-åringen doblet ledelsen for Charlottenlund da han satte inn 2-0 allerede etter åtte minutters spill. Kenneth Wåtland reduserte til 1-2 like etterpå. Emil Lennartsønn Jølle sørget for at stillingen var 3-1 etter 13 minutter, og seks minutter senere økte avstanden mellom lagene da Abkar satte inn 4-1. Etter 27 minutters spill reduserte Orkanger da Erik Sødahl Blåsmo satte inn 2-4-målet, og ni minutter senere reduserte Orkanger ved Bruno Uwingabire Ngabo. Blåsmo utlignet for Orkanger noen minutter før hvilen. Etter halvspilt kamp sto det 4-4.

Charlottenlund så rødt

Fem minutter etter pause scoret Abkar igjen da han gjorde 5-4. Charlottenlund måtte fullføre kampen med ti spillere etter at samme spiller ble utvist ti minutter senere. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 5-4.

Charlottenlunds Jølle, Henrik Søreide, Jonas Dølgaard Marthinussen, Johannes Tanem Indergaard og Andersen fikk se det gule kortet. For Orkanger fikk Henrik Midttømme Krogstad og Kasper Schei Lie gult kort.

Charlottenlund klatrer til femteplass

Etter onsdagens kamp ligger Charlottenlund på femteplass på tabellen med ni poeng, mens Orkanger er på ellevteplass med tre poeng.

Lars Smemo dømte oppgjøret.

I neste runde skal Charlottenlund møte Tiller, mens Orkanger møter Ranheim.