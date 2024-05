Etter 13 minutters spill fikk Spjelkavik straffespark, og Gard Skaro scoret 1-0-målet. Slettedal-Longva sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 etter 29 minutter. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 1-1.

Var suverene i andre omgang

André Klakegg Skog ga Rollon/Guard ledelsen fem minutter ut i andreomgangen, og Sebastian Refsnes scoret 3-1-målet for Rollon/Guard fire minutter senere. Da det var spilt et kvarter av andre omgang, scoret Slettedal-Longva igjen da han gjorde 4-1. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 1-4.

Thomas Da Silva Pinto Johansen og Ibsa Ali Bareso fikk se det gule kortet.

Rollon / Guard serieleder

Etter onsdagens kamp er Spjelkavik nummer fem på tabellen med seks poeng, mens Rollon/Guard er serieleder med ti poeng.

Khaled Marwan Haj-Mohammad var dagens dommer.

I neste runde skal Spjelkavik møte Bergsøy, mens Rollon/Guard møter Emblem.