Ahmad Karbon ga Stjørdals-Blink ledelsen allerede etter to minutters spill, men Magnus Mollan utlignet da han satte inn 1-1 etter 13 minutter. Emmanuel Nordseth sørget for at Stjørdals-Blink tok ledelsen igjen med sin scoring etter 28 minutters spill, og åtte minutter senere scoret Henrik Haugen Bergstrøm for Stjørdals-Blink. Ved pause sto det 3-1.

Stjørdals-Blink var suverene i andre omgang

Stjørdals-Blink økte ledelsen da Karbon satte ballen i nettet noen minutter ut i andreomgangen. Dermed var stillingen 4-1, og et kvarter før slutt la Sigurd Eriksen på til 5-1 for vertene. Sju minutter senere scoret samme spiller sitt andre mål da han gjorde 6-1. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 6-1.

Maher Mohammed (Stjørdals-Blink G16) og Thomas Albertsen (Steinkjer 2 G16) fikk begge gult kort.

Topper tabellen

Stjørdals-Blink har tatt poeng i fem strake kamper.

Etter lørdagens kamp er Stjørdals-Blink på førsteplass på tabellen med 15 poeng, mens Steinkjer 2 ligger på femteplass med sju poeng.

Julian Elstad var kampleder. 130 tilskuere fikk med seg oppgjøret på MUS stadion Sandskogan.

I neste runde skal Stjørdals-Blink møte Vuku 2, mens Steinkjer 2 møter Namsos.