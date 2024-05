Strindheim 2 fikk et forsprang da Sebastian Reppe satte inn 1-0 før det første minuttet var omme, men Tor Håkon Fredagsvik Dalsnes (strøket) utlignet for Byåsen 2 like etterpå. Strindheim 2 tok ledelsen på nytt ved Jon Valland etter 25 minutter. Emil Aune-Nilsskog var uheldig og satte ballen i eget mål for Byåsen 2 sju minutter senere. Sebastian Reppe økte ledelsen da han satte inn 4-1 etter 35 minutters spill. Etter halvspilt kamp var stillingen 1-4.

Bortelaget økte ledelsen

Da det var spilt et kvarter av andreomgangen, økte Strindheim 2 ved Jonathan Warø Gulliksen, og en spiller økte til 6-1 for Strindheim 2 fem minutter senere. Tre minutter før slutt ble avstanden mellom lagene redusert da Konrad Skaret Klegseth reduserte til 2-6. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 2-6.

Strindheim 2 topper serien

Etter fredagens kamp er Byåsen 2 på fjerdeplass på tabellen med seks poeng, mens Strindheim 2 er serieleder med tolv poeng.

Frode Tøndel Øyangen dømte oppgjøret.

I neste runde skal Byåsen 2 måle krefter med Stjørna/HIL/Fevåg 13. mai. Strindheim 2 møter Freidig 3 15. mai.