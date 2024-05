Andreas Buaune sørget for at Stjørna/HIL/Fevåg fikk en drømmestart på oppgjøret da han satte ballen i mål etter kun to minutter, men Ørland 2 utlignet til 1-1 da Ragnar Espen Alviniussen satte ballen i mål to minutter senere. Erlend Låstad Myking sendte Stjørna/HIL/Fevåg i føringen på nytt allerede etter ti minutters spill, men Alviniussen sørget for balanse i Ørland 2-regnskapet da han satte inn 2-2 fire minutter senere. Aron Karsten Walseth Arntzen sendte Stjørna/HIL/Fevåg i ledelsen igjen etter 32 minutter, og Stjørna/HIL/Fevåg-spilleren scoret sitt andre mål da han gjorde 4-2 seks minutter senere. Ingen av lagene rakk å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 4-2.

Dro ifra

Buaune økte ledelsen da han satte inn 5-2 noen minutter ut i andre omgang, og etter 57 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Eirik Selven satte inn 6-2. Dermed endte kampen 6-2.

Klatret på tabellen

Etter onsdagens kamp er Stjørna/HIL/Fevåg på fjerdeplass på tabellen med seks poeng, mens Ørland 2 ligger på femteplass med fem poeng.

Alexander Berget Ringseth dømte oppgjøret.

22. mai skal Stjørna/HIL/Fevåg møte Rissa 2/Stadsbygd 2/Vanvik 2, mens Ørland 2 møter Leksvik.