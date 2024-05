Freidig 2 tok ledelsen da Helen Skeidsvoll Solheim scoret etter 13 minutter, og Mille Høve Ødegaard scoret og doblet ledelsen for Freidig 2. seks minutter senere la Tora Eide Bråten på til 3-0 for Freidig 2, og Solheim scoret igjen da hun gjorde 4-0 et kvarter før pause. Like etterpå økte avstanden mellom lagene da Iselin Hansen satte inn 5-0, og Bråten scoret sitt andre mål da hun gjorde 6-0 noen minutter før sidebytte. Ødegaard la på til 7-0 for Freidig 2 to minutter før hvilen. Ett minutt senere scoret Hansen sitt andre mål da hun gjorde 8-0, og resultatet sto seg til hvilen. Lagene gikk av banen på stillingen 8-0.

Var suverene i andre omgang

Etter 46 minutters spill fullførte Ødegaard sitt hattrick, og Kaia Stensvold satte ballen i nettet og økte ledelsen rett etterpå. Freidig 2 rykket ytterligere ifra da Mira Klingenberg økte ledelsen etter et kvarter av andreomgangen, og Hansen laget hattrick da hun ordnet 12-0 ett minutt senere. Elisabeth Havig økte til 13-0 for samme lag etter 62 minutter, og Klingenberg scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 14-0 like etterpå. Etter 70 minutters spill vartet Bråten opp med hattrick. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 15-0.

Tok steg på tabellen

Etter onsdagens kamp er Freidig 2 på tredjeplass på tabellen med sju poeng, mens Hitra ligger på sjetteplass med null poeng.

Irfan Hussaini var dommer i kampen.

I neste runde skal Freidig 2 møte Leksvik, mens Hitra møter Klæbu.