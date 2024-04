Solberg sørget for at Osterøy fikk en drømmestart på oppgjøret da han satte ballen i mål bare noen minutter ut i første omgang, men etter 45 minutter scoret Viljar Birkeland for Flaktveit. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 1-1.

Målbonanza etter hvilen

Truls Hansen Thorn sendte Flaktveit foran da han satte inn 2-1 sju minutter etter pause, men Steffen Rød Låstad sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2. Mathias Løtveit Jørgensen sendte Osterøy i ledelsen på nytt ni minutter senere, og Solberg scoret igjen da han gjorde 4-2 etter 67 minutters spill. Like etterpå reduserte Flaktveit da Marius Nybakken satte inn 3-4-målet. Fredrik Evensen scoret for Osterøy etter 70 minutter, slik at resultattavla viste 5-3. Anders Lygre-Sæhle reduserte til 4-5 fem minutter før slutt. Fem minutter senere scoret Evensen igjen da han gjorde 6-4, og Solberg sikret seg hattrick da han la på til 7-4 etter 90 minutters spill. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 7-4.

Osterøys Steffen Rød Låstad og Mathias Løtveit Jørgensen pådro seg gult kort. For Flaktveit fikk Espen Mugobozi Pedersen, Viljar Birkeland og Martin Fjeldstad gult kort.

Osterøy serieleder

Osterøy har tatt tre poeng i tre kamper på rad.

Etter fredagens kamp er Osterøy nummer én på tabellen med tolv poeng, mens Flaktveit er på fjerdeplass med seks poeng.

Bjørn Tore Warland Idsø var dommer.

3. mai er det ny kamp for Osterøy. Da møter de Tertnes. Flaktveit skal måle krefter med Voss samme dag.