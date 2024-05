Magnus Mjelde sendte Arna-Bjørnar foran da han satte inn 1-0 etter 15 minutter, men Muhammed Alieu Bah sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Mohamed Sakawe sendte Varegg i ledelsen da han satte inn 2-1 seks minutter senere, og Bah (strøket) scoret igjen da han gjorde 3-1 etter 36 minutters spill. Lagene gikk av banen på stillingen 3-1.

Målbonanza etter pausen

Noen minutter ut i andreomgangen økte avstanden mellom lagene da Ivar Boge Lyssand satte inn 4-1, og Roble Omar Mohammed økte til 5-1 for Varegg ti minutter ut i andre omgang. Samme spiller la på til 6-1 for Varegg sju minutter før slutt, og samme lag rykket ytterligere ifra da Kristoffer Saltnes økte ledelsen fem minutter senere. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 7-1.

Klatret på tabellen

Det var Vareggs første seier denne sesongen.

Etter tirsdagens kamp er Varegg på tredjeplass på tabellen med tre poeng, mens Arna-Bjørnar er nummer ni med null poeng.

Michael Szajnfeld var kampleder.

12. mai skal Varegg møte Vestsiden-Askøy 2, mens Arna-Bjørnar møter Øystese/Norheimsund.