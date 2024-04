Leonida Topalli sendte Kvernbit i ledelsen da hun satte inn 1-0 etter 28 minutters spill, og Stina Blaaflat Egeland scoret og doblet ledelsen for Kvernbit. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-2.

Målshow i andre omgang

Kvernbit økte ledelsen da Mia Moldrheim-Skibenes satte ballen i nettet da det var spilt et kvarter av andreomgangen. Dermed var stillingen 3-0, og Sofie Brakstad Dale la på til 4-0 for Kvernbit åtte minutter før slutt. Mathea Torsvik Hvidsten økte ledelsen da hun satte inn 5-0 ett minutt før slutt. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 0-5.

Troner på topp

Kvernbit har seiret i tre kamper på rad.

Etter torsdagens kamp er Bergen Nord på femteplass på tabellen med tre poeng, mens Kvernbit ligger på førsteplass med ni poeng.

Sveinung Løvåsen dømte kampen.

Begge lag spiller sin neste kamp 2. mai. Bergen Nord skal spille mot Tertnes 2, mens Kvernbit møter Søreide.