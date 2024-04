Rørhuus-Øie sendte Sykkylven foran da hun satte inn 1-0 etter 13 minutter. Ved pause var stillingen 1-0.

Dro ifra

Sykkylven var på farten igjen fem minutter etter sidebytte. De doblet ledelsen da Rørhuus-Øie satte inn 2-0, og Sykkylven økte ledelsen da Kajsa Langdal Lyshol satte ballen i nettet like etterpå. Dermed var stillingen 3-0. Ti minutter ut i andreomgangen fullførte Rørhuus-Øie sitt hattrick. Caroline Overvåg reduserte for Hasundgot 9er et kvarter før full tid. Ylva Hovet Arntzen økte til 5-1 for Sykkylven ni minutter senere. Emma Hageselle reduserte til 2-5 to minutter før slutt. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 5-2.

Spennende runde i vente

Birger Elias Breivik var kampleder.

I neste runde skal Hasundgot måle krefter med Vigra 30. april. Sykkylven møter Guard/Aksla 1. mai.