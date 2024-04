Søgne tok ledelsen i kampen etter bare tre minutters spill, og Søgne doblet ledelsen da Abdul Wahab Mamadou Bah satte inn 2-0. Sju minutter senere ble avstanden mellom lagene redusert da Endre Palmer Storstein reduserte til 1-2, og Matias Campos Evensen utlignet for Donn etter 16 minutter. Gummedal sendte Donn i føringen da han satte inn 3-2 rett etterpå, og Ole Eikenes Stavik scoret for samme lag og sørget for at stillingen var 4-2 etter 21 minutters spill. Markus Grøtberg reduserte for Søgne sju minutter senere. Bobby Eikeland sørget for Donn-jubel da han satte inn 5-3 etter 28 minutter, og Gummedal satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-3 for Donn noen minutter før sidebytte. Etter halvspilt kamp sto det 6-3.

Fikk marsjordre

Sju minutter etter hvilen ble Bah (Søgne G16) vist av banen etter å ha pådratt seg sitt andre gule kort, og Gummedal laget hattrick da han ordnet 7-3 da det var spilt en halv time i andre omgang. Samme lags Kevin Heggland scoret på straffe sju minutter senere. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 8-3.

Troner øverst

Etter torsdagens kamp er Donn på førsteplass på tabellen med 15 poeng, mens Søgne ligger på ellevteplass med fire poeng.

Enrique Ibaceta Gonzalez dømte oppgjøret.

2. mai skal Donn møte Vindbjart, mens Søgne møter Jerv 2.