Madeleine Rakfjord Sandvik ga Stanghelle/Dale/Vaksdal ledelsen tidlig i oppgjøret med sitt mål etter bare fem minutter, men Anna Berland Hellebø utlignet for Ramsøy/Nordsiden/Apollo fem minutter senere. Sandra Herfindal Kvalstad sendte Ramsøy/Nordsiden/Apollo i ledelsen da hun satte inn 2-1 etter et kvarters spill, men Hedda Sigurdson Aschehoug utlignet til 2-2 da hun satte ballen i mål etter 27 minutter. Da lagene gikk til pause etter 35 minutter, var stillingen 2-2.

Straffemål

Iris Hanuren-Valestrand sørget for at Ramsøy/Nordsiden/Apollo tok ledelsen igjen med sin scoring sju minutter ut i andre omgang, og rett etterpå scoret Hellebø igjen da hun gjorde 4-2. Kvalstad (Ramsøy/Nordsiden/Apollo 7er J14) satte inn et straffespark etter 63 minutters spill. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 5-2.

Klatret til andreplass

Ramsøy/Nordsiden/Apollo og Stanghelle/Dale/Vaksdal står begge med seks poeng.

Nathalie Hæggernæs-Knutsen var kampleder.

7. mai er det ny kamp for Ramsøy/Nordsiden/Apollo. Da møter de Osterøy 2. Stanghelle/Dale/Vaksdal skal måle krefter med Skogsvåg samme dag.