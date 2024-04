Davis Ikole Ndjoli ga Sunndal ledelsen tidlig, men etter 20 minutter scoret Jakub Adam Panczyk for Averøykameratene. Lagene gikk i garderoben til pause på stillingen 1-1.

Målshow etter pause

Torske sendte Sunndal i føringen på nytt etter et kvarter av andre omgang, og Sunndal-spilleren scoret igjen da han gjorde 3-1 da det var spilt en halv time i andreomgangen. To minutter senere økte Sunndal ved Tero Alexandre Hagen. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 1-4.

Knut Smevåg Gundersen fikk se det gule kortet.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter mandagens kamp ligger Averøykameratene på sjetteplass på tabellen med null poeng, mens Sunndal er på tredjeplass med seks poeng.

Tarjei Kulø var kampleder.

I neste runde skal Averøykameratene måle krefter med Midsund 6. mai, mens Sunndal møter Dahle/Nordlandet samme dag.