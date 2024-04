Halsnøy 2 9er tok ledelsen da Silje Soldal scoret etter 37 minutter. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-0.

Bortelaget hentet inn ledelsen og sikret poeng

Tirill Eide Holmvik sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 1-1.

Klatret til andreplass

Etter mandagens kamp er Halsnøy 2 på andreplass på tabellen med sju poeng, mens Torvastad er nummer fem med fem poeng.

Åge Eide var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Torvastad måle krefter med Skudenes 2. mai. Halsnøy 2 møter Skjoldar 15. mai.