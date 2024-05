Ingeborg Henriksen Sørfonn sørget for at Trott/Solid/Stord fikk en drømmestart på oppgjøret da hun satte ballen i mål etter bare tre minutter, og Trott/Solid/Stord var på farten igjen etter 26 minutters spill. De doblet ledelsen da samme spiller satte inn 2-0. Ett minutt senere økte avstanden mellom lagene da Framnes satte inn 3-0, og etter 32 minutter økte avstanden mellom lagene da samme spiller satte inn 4-0 for Trott/Solid/Stord. Mathea Karlsen Legreid gjorde avstanden mellom lagene mindre da hun reduserte til 1-4 åtte minutter senere. Lagene gikk i garderoben på stillingen 4-1 til pause.

Trott / Solid / Stord økte ledelsen

Trott/Solid/Stord økte ledelsen da Live Hauge satte ballen i nettet etter 62 minutters spill. Dermed var stillingen 5-1, og åtte minutter senere var hattricket et faktum for Framnes. Ingen av lagene maktet å få ballen i mål etter dette. Dermed ble sluttresultatet 6-1.

Anna Siqveland-Nilsen og Malene Toft Tollaksvik fikk gult kort.

Trott / Solid / Stord serieleder

Etter tirsdagens kamp er Trott/Solid/Stord serieleder på tabellen med ni poeng, mens Olsvik/Kjøkkelvik/Loddefjord er på sjuendeplass med null poeng.

Johnny Raunholm var dagens dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Olsvik/Kjøkkelvik/Loddefjord spiller neste kamp mot Njardar/Tysnes 6. mai, mens Trott/Solid/Stord bryner seg på Njardar/Tysnes 14. mai.