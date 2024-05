Karlsen sendte Hamna i føringen allerede etter fem minutter, og Vilde Pauline Havnes fikk nettsus og doblet ledelsen etter 21 minutters spill. Etter 32 minutter økte Hamna ved samme spiller. Hamna økte ledelsen da Karlsen satte ballen i nettet to minutter senere. Dermed var stillingen 4-0, og resultatet sto seg til hvilen. Ved pause sto det 0-4.

Dro ifra

Ti minutter ut i andre omgang var hattricket et faktum for Hamna-spilleren, og samme spiller la på til 6-0 for Hamna et kvarter før full tid. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Oppgjøret endte dermed 0-6.

Kjempet seg opp til andreplass

Hamna tok sin første seier i årets sesong.

Etter tirsdagens kamp ligger Pioner på niendeplass på tabellen med null poeng, mens Hamna er på andreplass med tre poeng.

Vidar Tore Elvevold var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Hamna spiller neste kamp mot Finnsnes 13. mai, mens Pioner bryner seg på Kvaløya 23. mai.