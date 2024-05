Vingereid sendte Skiens Grane foran da hun satte inn 1-0 etter elleve minutter, og Marie Halvorsen scoret og doblet ledelsen for Skiens Grane to minutter senere. Nada Nidal Balask reduserte for Nome et kvarter før hvilen. Da lagene gikk til pause etter 40 minutter, var stillingen 1-2.

Var suverene i andre omgang

Skiens Grane-spiller Ingrid Nordskog Apold satte ballen i mål og sørget for at resultattavla viste 3-1, og Vingereid scoret igjen da hun gjorde 4-1 etter 62 minutters spill. Fire minutter senere var hattricket et faktum for samme spiller, og Skiens Grane-angriperen scoret sitt fjerde mål da hun gjorde 6-1 åtte minutter før slutt. Fire minutter senere scoret Halvorsen igjen da hun gjorde 7-1. Ingen av lagene klarte å score flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 1-7.

Tok steg på tabellen

Det var Skiens Granes første seier i årets sesong.

Etter onsdagens kamp er Nome på åttendeplass på tabellen med null poeng, mens Skiens Grane ligger på fjerdeplass med fire poeng.

Zeynel Alp Aras var kampleder.

I neste runde skal Skiens Grane måle krefter med Rjukan/Tinn 13. mai. Nome møter Skarphedin 2 15. mai.