Etter elleve minutters spill tok Namsos 2 ledelsen ved Romstad, og Namsos 2 var på farten igjen fem minutter senere. De doblet ledelsen da samme spiller satte inn 2-0. Morad Osman satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 22 minutter, og Erik Fossland Brattås økte ledelsen for Namsos 2 da han satte inn 4-0 rett etterpå. Fem minutter før sidebytte scoret Namsos 2-angriperen igjen da han gjorde 5-0. Stillingen sto seg til pause. Lagene gikk av banen på stillingen 0-5 til pause.

Straffemål

Sondre Lona-Tødås (Overhalla 2 9er G14) scoret fra straffemerket seks minutter ut i andre omgang, og ni minutter senere reduserte Overhalla 2 da samme spiller satte inn 2-5-målet. Et kvarter før full tid økte avstanden mellom lagene da Mhretab Fisehatsion Michael satte inn 6-2 for Namsos 2. en spiller reduserte for Overhalla 2 sju minutter senere. Etter 70 minutters spill fullførte Romstad sitt hattrick. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 3-7.

Namsos 2 serieleder

Etter tirsdagens kamp er Overhalla 2 på andreplass på tabellen med seks poeng, mens Namsos 2 er på førsteplass med ni poeng.

Andreas Lauritz Sørensen var dagens dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Overhalla 2 måle krefter med Lierne, mens Namsos 2 møter Kolvereid.