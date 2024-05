Nikolai Arnfinn Avery Sørensen sendte Sortland i ledelsen etter elleve minutter, og Sortland var på farten igjen rett etterpå. De doblet ledelsen da Jakobsen satte inn 2-0. Michael Tessema satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Sortland etter et kvarter, og samme spiller økte ledelsen da han satte inn 4-0 ett minutt senere. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 0-4.

Målbonanza etter pausen

Ett minutt etter sidebytte scoret Jakobsen sitt andre mål da han gjorde 5-0, og like etterpå vartet samme spiller opp med hattrick. Sortland-angriperen satte ballen i nettet og økte ledelsen fem minutter ut i andre omgang, og ni minutter senere økte avstanden mellom lagene da Jakobsen satte inn 8-0 for Sortland. Jakobsen økte ledelsen for gjestene da han satte inn 9-0 etter 57 minutter, og Jakobsen scoret sitt sjuende mål da han gjorde 10-0 rett etterpå. Sortland økte ledelsen da Jakobsen satte ballen i nettet tre minutter før slutt. Dermed var stillingen 11-0. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 0-11.

Elias Skogheim Eilertsen og Sebastian Bruun pådro seg gult kort.

Sortland serieleder

Etter torsdagens kamp er Kilkameratene/Skånland på 13. plass på tabellen med null poeng, mens Sortland er serieleder med tre poeng.

Iver Hermod Brekkås Ryslett var dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Kilkameratene/Skånland møter Mjølner 9. mai, mens Sortland spiller neste kamp mot Hardhaus tre dager senere.