Gimletroll 2 tok ledelsen da Daniel Sirnes scoret etter tolv minutters spill, og Frithjof Johan Bøe fikk nettsus og doblet ledelsen for Gimletroll 2 ni minutter senere. Ivelands Inge Odderstøl scoret fra ellevemeteren etter 45 minutter. Etter halvspilt kamp sto det 1-2.

Bortelaget dro ifra

Benjamin Jahren-Andersen scoret for Gimletroll 2 og sørget for at stillingen var 3-1 etter 65 minutters spill. Det ble ikke scoret flere mål i oppgjøret. Kampen ebbet ut på stillingen 1-3.

Ivelands Hallvard Katerås Haraldseid og Lars Ravnevand Abrahamsen fikk se det gule kortet.

Gimletroll 2 klatrer til fjerdeplass

Det var Gimletroll 2s tredje strake seier.

Etter søndagens kamp er Iveland nummer elleve på tabellen med null poeng, mens Gimletroll 2 er på fjerdeplass med ni poeng.

Heti Hoti var dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Iveland måle krefter med Eidekameratene, mens Gimletroll 2 møter Express 2.