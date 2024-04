Allerede etter sju minutters spill tok Trott/Solid/Stord 15 ledelsen ved Synne Grov Skulstad, og S. Skulstad scoret og doblet ledelsen for Trott/Solid/Stord 15 etter 18 minutter. Kamilla Brandvik Tollaksen reduserte til 1-2 for Stord/Solid/Trott ett minutt senere. Et kvarter før sidebytte scoret Mathilde Askeland-Larsen for Trott/Solid/Stord 15. Ved pause sto det 3-1.

Trott / Solid / Stord 15 dro ifra

Trott/Solid/Stord 15 rykket ytterligere ifra da Askeland-Larsen økte ledelsen noen minutter ut i andre omgang, og etter 57 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Aina Bekkenes Gniste satte inn 5-1 for Trott/Solid/Stord 15. rett etterpå reduserte Stord/Solid/Trott ved Hanna Mortensen Natvik. Trott/Solid/Stord 15 økte ledelsen da Andrea Kaldråstøyl Valenza satte ballen i nettet etter 67 minutter. Dermed var stillingen 6-2. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 6-2.

Ny runde - nye muligheter

Per Martin Furevik var kampleder.

16. april skal Trott/Solid/Stord 15 møte Trio, mens Stord/Solid/Trott møter Nord.