Gulset tok ledelsen ved Andres Moreno Echeverria et kvarter før hvilen, og William Lloyd fikk nettsus og doblet ledelsen for Gulset tre minutter senere. Etter halvspilt kamp sto det 2-0.

Skarphedin sikret poengdeling

Joel Samiel Ghetachew reduserte til 1-2 for Skarphedin etter 63 minutters spill, og Ørjan Haugland utlignet da han satte inn 2-2 etter 90 minutter. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 2-2.

Gulsets Jakob Hassan, Christian André Jelvez Stenersen og Samuel Andreas Isaksen fikk gult kort. For Skarphedin fikk Ingvald Godal Eidissen gult kort.

Spennende runde i vente

Zeynel Alp Aras var dommer.

Skarphedin bryner seg på Hei 15. april, mens Gulset spiller neste kamp mot Eidanger dagen etter.