Filip Mang-Thang sendte Grane Arendal foran da han satte inn 1-0 etter 39 minutter. Lagene gikk av banen på stillingen 1-0 til pause.

Straffemål

Etter 57 minutters spill doblet Grane Arendal ved 20-åringen, og Even Eie økte til 3-0 tre minutter senere. Samme mann økte ledelsen for Grane Arendal da han satte inn 4-0 etter 67 minutter, og Grane Arendals Reinhard Bjornes Nærbø scoret på straffe fem minutter senere. Rygene satte inn 1-5 fem minutter før slutt, og Rygene reduserte til 2-5 rett etterpå. Grane Arendal rykket ytterligere ifra da Hamid Almazroi økte ledelsen etter 90 minutters spill. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 6-2.

Grane Arendals Jonas Lange Gyberg pådro seg gult kort. For Rygene fikk Andreas Jensen gult kort.

Topper serien

Etter fredagens kamp er Grane Arendal på førsteplass på tabellen med ni poeng, mens Rygene ligger på niendeplass med ett poeng.

Bjørn Helge Dahle var dommer i kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Grane Arendal måle krefter med Fløy 2, mens Rygene møter Hisøy/Arendal 2.