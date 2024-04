Fløy fikk en kjempestart på kampen da Kamilla Lauvland sendte laget sitt i ledelsen før det første minuttet var spilt, og samme spiller scoret og doblet ledelsen for Fløy. Seks minutter senere var hattricket et faktum for Fløy-angriperen, og etter bare ti minutter økte avstanden mellom lagene da Andrea Engedal satte inn 4-0. Samme spiller scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 5-0 fem minutter senere, og fem minutter før sidebytte la Ingrid Linnea Bergesen Hægeland-Olsen på til 6-0 for Fløy. Lagene gikk av banen på stillingen 6-0 til pause.

Målshow etter pause

Kamilla Lauvland scoret igjen da hun gjorde 7-0 noen minutter etter hvilen, og Andrea Engedal sikret seg hattrick da hun la på til 8-0 åtte minutter ut i andreomgangen. Fløy økte ledelsen da Andrea Engedal satte ballen i nettet like etterpå. Dermed var stillingen 9-0, og Kamilla Lauvland satte ballen i nettet og økte ledelsen til 10-0 for Fløy etter 45 minutters spill. Kamilla Lauvland økte til 11-0 for vertene fire minutter senere. Yana Kobzeva reduserte til 1-11 etter et kvarter av andre omgang, og Hægebostad-keeperen gjorde avstanden mellom lagene mindre da hun reduserte til 2-11 rett etterpå. Hægebostad reduserte til 3-11 ved en spiller et kvarter før full tid. Kamilla Lauvland økte ledelsen for Fløy da hun satte inn 12-3 ett minutt senere. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 12-3.

Fløy leder serien

Etter fredagens kamp er Fløy på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Hægebostad er på niendeplass med null poeng.

Ole Eikenes Stavik var kampleder.

7. mai skal Fløy møte Risør, mens Hægebostad møter Torridal.