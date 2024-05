Donn 2 tok ledelsen i oppgjøret etter kun fem minutters spill, men Augland utlignet til 1-1 da han satte ballen i mål fem minutter senere. Lillesand tok ledelsen ved Jørgen Orginius Solheim etter 21 minutter, og Johan August Helmikstøl Snaprud scoret for Lillesand og sørget for at stillingen var 3-1 like etterpå. Et kvarter før hvilen reduserte Donn 2 til 2-3. Augland scoret igjen da han gjorde 4-2 åtte minutter senere. Lagene gikk i garderoben på stillingen 4-2.

Pyntet på resultatet

Gjestene reduserte da det var spilt et kvarter av andre omgang. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 4-3.

Tok over tredjeplassen

Etter fredagens kamp er Lillesand på tredjeplass på tabellen med sju poeng, mens Donn 2 er nummer åtte med tre poeng.

Umut Öner var dommer i kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Lillesand måle krefter med Froland, mens Donn 2 møter Risør/Gjerstad/Tvedestrand/Vegårshei.