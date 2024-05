Tromsøs Elvebu satte inn et straffespark etter 22 minutters spill. Tromsø var på farten igjen etter 38 minutter. De doblet ledelsen da Nikolai Kristensen satte inn 2-0, og det sto seg til pause. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 2-0.

Var suverene i andre omgang

Kristensen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Tromsø noen minutter ut i andre omgang, og etter 57 minutters spill scoret Elvebu igjen da han gjorde 4-0. Faniel Aldey la på til 5-0 for Tromsø seks minutter senere, og Elvebu sikret seg hattrick da han la på til 6-0 åtte minutter før slutt. Like etterpå reduserte HamKam Fotball da Magnus Vestues Svingen satte inn 1-6-målet. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 6-1.

Noah Berger pådro seg gult kort.

Troner øverst

Etter søndagens kamp ligger Tromsø på førsteplass på tabellen med tolv poeng, mens HamKam Fotball er på fjerdeplass med tre poeng.

Ken Rune Johansen var kampleder.

11. mai er det ny kamp for HamKam Fotball. Da møter de Stabæk. Tromsø skal måle krefter med Stabæk 1. juni.