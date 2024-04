Shirzad ga Herkules 3 en tidlig ledelse i kampen, men Odd 3 utlignet til 1-1 da Beni Musenga Ongang satte ballen i mål etter bare ti minutter. Shirzad scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 2-1 rett etterpå, men Savior Osaghae sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 2-2 etter 14 minutters spill. Abdulla Ammar Albasha sørget for at Herkules 3 tok ledelsen igjen med sin scoring tre minutter senere, og et kvarter før sidebytte var hattricket et faktum for Shirzad. Like etterpå økte avstanden mellom lagene da Mohammed Abdirahman Abdullahi satte inn 5-2. Fem minutter før hvilen reduserte Odd 3 ved Damian Klewicz. Ved pause var stillingen 5-3.

Målshow etter pause

Shirzad satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-3 for Herkules 3 etter 60 minutter, og Muhamad Ali Ibrahim økte til 7-3 for Herkules 3 sju minutter før slutt. Shirzad scoret sitt femte mål da han gjorde 8-3 fem minutter senere. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 8-3.

Fortsatt på fjerdeplass

Etter mandagens kamp ligger Herkules 3 på andreplass på tabellen med fire poeng, mens Odd 3 er på fjerdeplass med null poeng.

Leon August Erteza Sletten var dommer i kampen.

I neste runde skal Odd 3 måle krefter med Langesund/Stathelle 3 6. mai. Herkules 3 møter Gjerpen/Fossum 2 20. mai.