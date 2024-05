Hasundgot tok ledelsen tidlig i kampen ved Camilla Sundgot, men Sofia Sunde Dybvik sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1. Samme spiller scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 2-1 et kvarter før hvilen. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 2-1.

Sikker fra straffemerket

Etter 42 minutter scoret Celine Vågnes Eikrem for Sula/Langevåg 2, og Sula/Langevåg 2s Jenny Vågnes Gresdal satte inn et straffespark åtte minutter senere. Sula/Langevåg 2 økte ledelsen da Ella Madelen Dale satte ballen i nettet etter 64 minutters spill. Dermed var stillingen 5-1. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Dermed endte oppgjøret 5-1.

Sula / Langevåg 2 topper serien

Dermed har Sula/Langevåg 2 vunnet fire kamper på rad.

Etter tirsdagens kamp er Sula/Langevåg 2 på førsteplass på tabellen med tolv poeng, mens Hasundgot ligger på andreplass med sju poeng.

Amund Ukkelberg var dagens dommer.

12. mai er det ny kamp for Sula/Langevåg 2. Da møter de Ørsta 2. Hasundgot skal måle krefter med Sunnylven 14. mai.