Austevoll fikk en kjempestart på kampen da Ingeborg Olsen-Fagerbakke sendte laget sitt i føringen etter kun fem minutter. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-0.

Austevoll holdt stand

Andrea Kaldråstøyl Valenza sørget for balanse i regnskapet da hun satte inn 1-1 da det var spilt et kvarter av andre omgang. Storebø sørget for at Austevoll tok ledelsen på nytt med sin scoring seks minutter senere. Dermed endte kampen 2-1.

Olsen-Fagerbakke pådro seg gult kort.

Fortsatt på tredjeplass

Etter onsdagens kamp ligger Austevoll på andreplass på tabellen med seks poeng, mens Trott/Solid/Stord 2 er på tredjeplass med tre poeng.

Kjell Gudvangen var kampleder.

Trott/Solid/Stord 2 bryner seg på Fyllingsdalen 3 11. mai, mens Austevoll spiller neste kamp mot Fana/Sædalen 2 23. mai.