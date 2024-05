Nordhordland tok ledelsen ved Mathias Nottveit Vabø etter 17 minutter. Etter halvspilt kamp sto det 0-1.

Økte ledelsen

En spiller doblet ledelsen for Nordhordland da han satte inn 2-0 tre minutter etter pause, og en av lagets spillere økte ledelsen da han satte inn 3-0 et kvarter før full tid. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 0-3.

Topper serien

Det var Nordhordlands fjerde strake seier.

Etter torsdagens kamp er Bergen Nord på andreplass på tabellen med ni poeng, mens Nordhordland ligger på førsteplass med tolv poeng.

Jonas Moen Mjølkeråen var kampleder.

Begge lag spiller sin neste kamp 23. mai. Bergen Nord skal spille mot Arna-Bjørnar, mens Nordhordland møter Nymark.