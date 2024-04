Ina Renathe Wangen sørget for at Brann 2 fikk en drømmeåpning på oppgjøret da hun satte ballen i mål etter bare seks minutters spill, men Ingrid Spord utlignet til 1-1 da hun satte ballen i mål ni minutter senere. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 1-1.

Kunne juble til slutt

Kaisa Døskeland sendte laget sitt i ledelsen på nytt da hun satte inn 2-1-målet et kvarter før full tid, og Brann 2-spiller Madelen Hæggernes satte ballen i mål og sørget for at resultattavla viste 3-1. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 3-1.

Brann 2s Ellinor Blåsternes fikk gult kort.

Bjarg klatrer til åttendeplass

Brann 2 har vunnet alle sine kamper hittil denne sesongen.

Etter søndagens kamp er Brann 2 nummer fire på tabellen med ni poeng, mens Bjarg er på åttendeplass med tre poeng.

Kaltrina Margataj var kampleder.

I neste runde skal Brann 2 møte Voss, mens Bjarg møter Askøy.