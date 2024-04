Vetle Kirkemoen Slette scoret selvmål for Gulset etter bare åtte minutters spill. Mohammed Basem Al-Kaabi sørget for balanse i Gulset-regnskapet da han satte inn 1-1 etter 34 minutter. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-1.

Målbonanza etter pausen

Sander Stoa Vådal sendte laget sitt i ledelsen på nytt da han satte inn 2-1-målet etter 78 minutters spill, og Oliver Walsøe Strøm satte ballen i mål to minutter senere. Gulled Mahamed Omar satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Eidanger. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 4-1.

Eidangers Sander Stoa Vådal fikk gult kort.

Eidanger leder serien

Etter tirsdagens kamp ligger Eidanger på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Gulset er på tiendeplass med ett poeng.

Pavel Breivik var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Eidanger måle krefter med Hei 23. april, mens Gulset møter Herkules samme dag.