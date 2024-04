Jostein Brustad ga Storelva ledelsen etter 18 minutter, men Martin Anthon Solhaug sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 1-1 fire minutter senere. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-1.

Storelva hadde grunn til å juble mot Salangen

Hjemmelaget tok ledelsen på nytt da Atle Sandnes Halvorsen scoret ni minutter etter hvilen, og Storelva-spiller Audun Berntsen Løvland satte ballen i mål og sørget for at resultattavla viste 3-1. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 3-1.

Salangens Iver Walør Sagerup fikk gult kort.

Mye å se fram til neste runde

Andrea Brekken var dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Salangen spiller mot Tromsdalen 2 28. april, mens Storelva spiller neste kamp mot Krokelvdalen dagen etter.