Etter 24 minutter tok Løv-Ham ledelsen ved Zakarija Ibrahim Jama, og Løv-Ham doblet ledelsen da samme mann satte inn 2-0. Stillingen sto seg til pause. Da lagene gikk i garderoben etter 45 minutter, var stillingen 2-0.

Sendt av banen

Sindre Bjordal økte til 3-0 for Løv-Ham etter 63 minutters spill. Fem minutter senere reduserte Nore Neset da Eric Aarebrot Skorpen satte inn 1-3-målet, og samme mann scoret igjen da han gjorde 2-3 etter 80 minutter. Ådne Onarheim sørget for balanse i Nore Neset-regnskapet da han satte inn 3-3 fire minutter senere. Petter August Helland Sagevik (Løv-Ham) ble utvist etter å ha fått sitt andre gule kort etter 90 minutters spill, og Onarheim ga Nore Neset ledelsen like etterpå. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 3-4.

Nore Nesets Lars Kristian Rennesvik Bruarøy, Joakim Aasen og Johannes Lie pådro seg gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Løv-Ham har gått poengløse av banen i to strake kamper.

Etter fredagens kamp er Løv-Ham nummer elleve på tabellen med null poeng, mens Nore Neset er på sjuendeplass med tre poeng.

Mathias Saksvik Wilhelmsen var dagens dommer.

19. april er det ny kamp for Løv-Ham. Da møter de Olsvik. Nore Neset skal måle krefter med Østsiden Askøy samme dag.