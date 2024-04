S. Vold sørget for ledelse da han satte inn 1-0-målet etter 23 minutter. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 0-1.

Falkeid 2 klarte ikke nærme seg

Even Gismarvik sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 1-1 fem minutter etter hvilen, og Stian Helgeland sendte Falkeid 2 i ledelsen da han satte inn 2-1 fem minutter senere. S. Vold sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2 etter 69 minutters spill, og Anker Larsen Strand sørget for at Bømlo tok ledelsen igjen med sin scoring etter 90 minutter. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 2-3.

Falkeid 2s Stian Helgeland og Even Gismarvik fikk gult kort. For Bømlo fikk Bent Strand Engenes, Rune Vold og Bjørn-Kåre Strand gult kort.

Topper serien

Etter torsdagens kamp ligger Falkeid 2 på fjerdeplass på tabellen med tre poeng, mens Bømlo er på førsteplass med seks poeng.

Åsmund Ohm Børretzen dømte oppgjøret.

I neste runde skal Bømlo måle krefter med Haugar 2 23. april. Falkeid 2 møter Djerv 1919 4 24. april.