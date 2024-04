Utleira tok føringen da en av lagets spillere satte inn 1-0 etter elleve minutter, men Alexander Skavøy Leksen sørget for balanse i Kattem-regnskapet da han satte inn 1-1 fire minutter senere. En spiller scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 2-1 etter 22 minutters spill, og Colin Wright sørget for Utleira-jubel da han satte inn 3-1 seks minutter senere. Samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen noen minutter før pause. Lagene gikk av banen etter første omgang på stillingen 1-4.

Dro ifra

Etter 58 minutter var hattricket et faktum for en av lagets spillere, og etter 70 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Martin Andersen-Keysan satte inn 6-1 for Utleira. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 1-6.

Tok over andreplassen

Etter tirsdagens kamp er Kattem på femteplass på tabellen med tre poeng, mens Utleira er nummer to med fire poeng.

Anton Marken Urheim var kampleder.

29. april er det ny kamp for Utleira. Da møter de Gauldal. Kattem skal måle krefter med Ranheim 30. april.