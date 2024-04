Stabæk 2 tok føringen da Spiten-Nysæter satte inn 1-0 etter 32 minutters spill, og fem minutter senere doblet Stabæk 2 ved Herman Geelmuyden. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 2-0.

Dro ifra

Aleksander Andresen satte ballen i nettet og økte ledelsen noen minutter ut i andreomgangen. Pawel Chrupalla reduserte for Rosenborg 2 etter 57 minutter. Etter 90 minutters spill scoret Spiten-Nysæter sitt andre mål da han gjorde 4-1. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 4-1.

Stabæk 2 klatrer til sjuendeplass

Etter mandagens kamp er Stabæk 2 på sjuendeplass på tabellen med tre poeng, mens Rosenborg 2 er nummer elleve med null poeng.

Torstein Hofstad-Fjellet var dagens dommer.

I neste runde skal Stabæk 2 møte Melhus, mens Rosenborg 2 møter Lillestrøm 2.