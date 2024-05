S. Tveit sendte Fana i ledelsen bare noen minutter ut i kampen, og etter kun åtte minutter doblet S. Tveit ledelsen til Fana. Et kvarter før hvilen reduserte Trym Kvandal til 1-2 for Trio, og tre minutter senere scoret samme spiller for Trio. Fem minutter før pause fullførte Trio-spilleren sitt hattrick, men Sebastian Matre utlignet da han satte inn 3-3 fire minutter senere. Lagene gikk av banen på stillingen 3-3.

Hadde grunn til å juble

Henrik Falck Kleppe sendte Fana foran igjen da han satte inn 4-3 sju minutter etter sidebytte, men Sander Aasen-Pedersen utlignet da han satte inn 4-4. Etter 68 minutters spill tok Fana ledelsen på nytt ved Jakob Amandussen Nitter (strøket), og Viktor Andreas Navdal scoret for Fana og sørget for at stillingen var 6-4 ett minutt før full tid. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 6-4.

Fana klatrer til tredjeplass

Etter torsdagens kamp er Fana på tredjeplass på tabellen med ni poeng, mens Trio er nummer sju med ett poeng.

Andreas Austevoll Nødtvedt dømte oppgjøret.

14. mai er det ny kamp for Fana. Da møter de Bremnes. Trio skal måle krefter med Stord/Solid/Trott 15. mai.