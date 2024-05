Batnfjord tok føringen da Indergård satte inn 1-0 fem minutter før pause. Da lagene gikk i garderoben etter 45 minutter, var stillingen 1-0.

Fikk marsjordre

Etter et kvarter av andre omgang utlignet Torgeir Kvendset for Søya/Surnadal. Indergård sendte Batnfjord i ledelsen på nytt da han satte inn 2-1 ett minutt på overtid. Batnfjord måtte fullføre kampen med ti spillere etter at Ruben Moltubakk Ulset fikk det røde kortet to minutter på overtid. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 2-1.

Batnfjords Håvard Szabo pådro seg gult kort. For Søya/Surnadal fikk Henrik Melkild og Mohamad Osama Hussain gult kort.

Kjempet seg opp til femteplass

Etter torsdagens kamp er Batnfjord nummer fem på tabellen med tre poeng, mens Søya/Surnadal er på andreplass med seks poeng.

Bjørn Enaasen dømte oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Batnfjord måle krefter med Kvass/Ulvungen, mens Søya/Surnadal møter Grøa.