Allerede etter åtte minutter fikk Namsos 2 straffe. Michael Hestmo Nordmeland scoret 1-0-målet. Fire minutter senere scoret Sigve Berg for Kolvereid, og en spiller sendte Kolvereid i føringen etter et kvarter. Michael Hestmo Nordmeland utlignet da han satte inn 2-2. Tre minutter før hvilen tok Kolvereid ledelsen på nytt ved Odin Leander Lilleby, og Emmanuel Joshua Kharchenko sørget for at stillingen var 4-2 like etterpå. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 3-4.

Beholdt føringen

Etter 53 minutter reduserte Mhretab Fisehatsion Michael til 3-4 for Namsos 2. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 3-4.

Namsos 2s Eilif Skage Knappe, Morad Osman og Simen Gartland Hestvik pådro seg gult kort. For Kolvereid fikk Lilleby gult kort.

Topper serien

Etter torsdagens kamp er Namsos 2 på andreplass på tabellen med ni poeng, mens Kolvereid ligger på førsteplass med ti poeng.

Robin Angelo var dommer i kampen.

Begge lag spiller sin neste kamp 22. mai. Namsos 2 skal spille mot Lierne, mens Kolvereid møter Rørvik.